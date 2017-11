ProRail waarschuwt voor problemen op het spoor

DEN HAAG - Reizigers tussen Den Haag en Utrecht moeten volgend weekend rekening houden met één tot drie kwartier extra reistijd. Hiervoor waarschuwt ProRail. Er wordt dan een nieuwe spoorbrug geplaatst over het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen twee bestaande bruggen.

Met de groots mogelijke precisie - het gaat om centimeters - wordt de nieuwe stalen boogbrug bij Utrecht op zijn plek geschoven. Het treinverkeer ligt daarom vanaf de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 november stil.Reizigers wordt in het weekend van 17 tot en met 19 november aangeraden tussen Woerden en Utrecht de bus te nemen of om te reizen. Tussen Den Haag Centraal en Woerden rijden twee intercity's per uur.Het plaatsen van de 170 meter lange, 29 meter hoge, 15 meter brede en 3000 ton zware brug is het sluitstuk van een reeks ingrijpende veranderingen aan het spoornetwerk in en rond Utrecht.Na al deze ingrepen is het knooppunt volgens ProRail klaar voor de verwachte groei aan passagiers. Ook moet het spoor na alle werkzaamheden minder storingsgevoelig zijn.