Voetganger (79) overleden na aanrijding Loosduinen

Voetganger ongeluk in Loosduinen overleden (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een 79-jarige Hagenaar die donderdagmiddag op de Aaltje Noordewierstraat in de Haagse wijk Loosduinen werd aangereden is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie vrijdag.

Het slachtoffer werd op de kruising met de Catharina van Rennesstraat geschept door een auto en raakte zwaargewond.



Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. Er wordt nog onderzoek gedaan. De politie is nog op zoek naar getuigen.