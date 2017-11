Openbaar vervoer wordt goedkoper in deel Zuid-Holland

(Foto: ANP)

DEN HAAG - Het reizen met de tram en bus wordt in een deel van Zuid-Holland iets goedkoper. Een voorstel van de PvdA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland om 7 miljoen euro vrij te maken voor prijsverlagingen in het ov heeft unanieme steun gekregen tijdens een debat over de begroting voor 2018.





PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand is erg blij dat het is gelukt. 'Veel mensen reizen dagelijks met het openbaar vervoer naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat zij voor een betaalbare prijs kunnen reizen.'



Meer fietsen





Hillebrand verwacht dat de tarieven vanaf volgend jaar naar het prijspeil van 2015 terug kunnen. 'Voor reizigers die dagelijks met het ov reizen, gaat dit op jaarbasis 40 à 50 euro schelen. Dat telt.'



Behalve extra investeringen in het openbaar vervoer werd ook 8 miljoen gevonden voor betere fietsinfrastructuur in de provincie.



