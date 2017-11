Nieuw hotel midden op de Haagse Grote Markstraat

DEN HAAG - Midden in het centrum van Den Haag komt een nieuw hotel. Een pand aan de Grote Markstraat recht tegenover de Bijenkorf wordt verbouwd zodat een Duitse keten er een driesterren hotel kan gaan vestigen. Tot voor kort zat in het complex de gemeentelijke ingenieursdienst.

Het pand, dat ook wel Barbara Plaza wordt genoemd, is eigendom van een vastgoedbelegger. Hij heeft recent een vergunning aangevraagd om het aan te passen. Op de begane grond moet de entree komen, op het dak komen twee extra verdiepingen.De eigenaar van het pand heeft in voorlopige overeenkomst met een Duitse hotelketen die er zich wil gaan vestigen. De 78 kamers komen op de tweede, derde en vierde verdieping. Op de begane grond zitten nu al winkels zoals Kruidvat en ICI Paris XL en op de eerste zit sportschool Basic Fit.De gemeente vindt het een goed idee om een leegstaand kantoorgebouw om te vormen tot hotel als het concept van toegevoegde waarde is op het bestaande hotelaanbod. ‘Een driesterrenhotel met 78 kamers op deze locatie voldoet daaraan.’Volgens een woordvoerder van de gemeente staat het bestemmingsplan een hotel toe. Daarom is voor de verandering van functie zelf geen vergunning nodig. Wel wordt het dus uitgebreid. Daarvoor is dat wel een vergunning nodig. Ook moet er nog worden gekeken naar het parkeren.Recent werd bekend dat ook een ander markant gebouw in het centrum van Den Haag wordt omgevormd tot een hotel. Het gaat om het gebouw aan het Noordeinde 33, schuin tegenover het werkpaleis van de koning.In dat monumentale pand uit 1884 was tot 1994 een dependance van De Nederlandsche Bank gevestigd. De bedoeling is dat hier een ‘boutique’ hotel met 63 kamers komt.