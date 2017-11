Mr. ADO Lex Schoenmaker en vishandelaar Simonis op kandidatenlijst CDA Den Haag

DEN HAAG - Op de CDA-kandidatenlijst in Den Haag voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan Mister ADO Lex Schoenmaker en de Scheveningse vishandelaar Allie Simonis. Zij staan respectievelijk 50ste en 27ste op de lijst.

Lex Schoenmaker is persoonlijk gevraagd door wethouder Karsten Klein. 'Ik ben niet echt politiek ingesteld, maar heb altijd goede contacten met Karsten gehad', zegt Schoenmaker.'Ik sta ook op een niet verkiesbare plek, maar vind het leuk om het CDA te steunen', vervolgt de ADO-legende. Schoenmaker gaat voorlopig geen speciale politieke activiteiten ontplooien.Ook de bekende Scheveningse vishandelaar Allie Simonis staat op de kandidatenlijst. Als ondernemer heeft hij volgens het CDA stevige wortels in de Haagse samenleving. 'Het CDA Den Haag kiest voor stabiliteit en continuïteit en gaat vol vertrouwen de komende verkiezingen in', schrijft de partij op haar website.Volgens lijsttrekker Karsten Klein heeft het CDA gekozen voor een lijst die de veelzijdigheid van Den Haag weergeeft. 'Deze mensen zullen de komende periode onze oren en ogen zijn in alle wijken en gemeenschappen van Den Haag', zegt Klein.