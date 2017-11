Bewoners thuis overvallen en bedreigd met wapen

ZOETERMEER - Twee bewoners van een huis aan de Heijermanshove in Zoetermeer zijn donderdagmiddag rond 16.30 uur overvallen. Twee mannen en twee vrouwen kwamen het huis binnen met een smoes. Daarna bedreigden ze de bewoners met vuurwapens.

Eenmaal binnen doorzocht het viertal het huis en ging er met geld vandoor. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er is meegenomen.



De politie zoekt getuigen van de overval. De mannen zijn waarschijnlijk 28 tot 30 jaar oud en tussen de 1,70 en 1,75 meter lang. Eén man was donker getint. Eén droeg een blauwe jas en de ander een grijs vest. Van de vrouwen was er één blank. Die droeg een blauwe jas en wordt zo'n 26 jaar oud geschat. De andere vrouw droeg een dikke jas en een hoofddoek.