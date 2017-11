16 miljoen euro aan coke gevonden in Den Hoorn

DEN HOORN - Bij een inval in een bedrijfsgebouw in Den Hoorn heeft de politie donderdag 600 kilo cocaïne ontdekt. De drugs hebben een straatwaarde van 16 miljoen euro. De politie kwam de coke op het spoor tijdens een lopend onderzoek.

Een zwaarbewapend arrestatieteam viel donderdagmiddag het bedrijfspand op het bedrijventerrein aan de Vrij-Harnasch binnen. Een deur en een raam sneuvelden bij de inval.



Na de inval werd er om het gebouw een gebied afgezet. Rechercheurs zijn de hele avond, nacht en ochtend bezig geweest met onderzoek.



Aanhoudingen



Rechercheurs hebben ongeveer dertig dozen met cocaïne in een speciale vrachtwagen geladen. Die is onder begeleiding van drie politiewagens vertrokken. De drugs worden vernietigd.



Een 48-jarige Hagenaar en een 50-jarige man uit Bussum die in de loods waren werden aangehouden. In een huis in Den Haag werd nog een 43-jarige Hagenaar aangehouden.