'Vermoorde Iraniër kreeg doodsbedreigingen maar politie deed niets'

DEN HAAG - De woensdag vermoorde Ahmad Mola Nissi heeft de afgelopen maanden tevergeefs bij de politie gewaarschuwd dat hij werd bedreigd. Dat zeggen meerdere bronnen tegen Omroep West. 'De politie heeft daar echter niets mee gedaan', zegt zijn vriend Adel Soiedi, die jarenlang samenwerkte met de leider van Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement. De politie kan nog niet reageren op de beschuldiging.

Volgens Soiedi kwamen er in de afgelopen periode veel bedreigingen binnen. 'Voordat Ahmad woensdag werd neergeschoten, heeft hij in de afgelopen zes maanden bewijsmateriaal aan de politie gegeven. Ze hebben daar niets mee gedaan. Waarschijnlijk hebben ze gedacht: "het is normaal".'Verzetsbeweging Arab Struggle Movement strijdt voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een regio in Iran. Daarbij werd soms ook geweld gebruikt. In 2006 besloten de mannen Iran te ontvluchten, uit angst voor het Iraanse regime. 'Ahmad was heel actief tegen Iran. En Iran is voor niemand bang, het is echt gevaarlijk. Maar ik ben zelf niet bang, en ik blijf actief.'Volgens Soiedi was het gevolg van Ahmad Mola Nissi woensdagavond met auto's onderweg naar huis. Doordat een verkeerslicht op rood sprong, kwamen de auto's enkele minuten na elkaar aan op de Jan van Riebeekstraat. Soiedi vertelt wat hij zag: 'Twee personen renden naar Ahmad. Er werd drie keer geschoten. Ik heb niet kunnen zien wie het was. Ze hebben een pistool op straat gegooid, zijn in een auto gestapt en weggegaan.'Een bron die het slachtoffer kende, meldde woensdagavond al dat hij vermoedt dat het regime van Iran achter deze moord zit. 'Dat heeft het eerder geprobeerd.'Soiedi is bezig een condoleancebijeenkomst te organiseren in Den Haag. Die moet zondag of maandag plaatsvinden. Hij hoopt dat daar enkele honderden mensen aanwezig zullen zijn.