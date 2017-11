The Rest herdenkt Hans Vermeulen in Studio Haagsche Bluf

DEN HAAG - Het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf herdenkt vrijdagavond de overleden Voorburgse zanger Hans Vermeulen. Vanaf 18.00 uur praat presentator Tjeerd Spoor onder anderen met de leden van The Rest, de band waar Hans deel van uit maakte.

De bandleden Beau Wassenbergh, Polle Eduard en Len Bouman halen uitgebreid herinneringen op. Ook producer Erik Kuylaars is aanwezig en zal tracks laten horen die hij in 2015 met The Rest opnam in zijn Parkroad Studio. 'Wat blijft is zijn prachtige muzikale nalatenschap en de herinnering aan een bijzonder en fijn mens', zegt Erik op Facebook.Ook oud Radio West-presentator Hans Rouw is in de studio. Hij kent Hans Vermeulen al uit de tijd dat Den Haag Popstad nummer 1 was en Sandy Coast de ene hit na de andere scoorde. Fred Zuiderwijk komt ook nog even langs. Hij maakte voor zijn tv-programma Haagse Iconen een portret van Hans Vermeulen. Die uitzending wordt zaterdag en zondag om 19.00 uur herhaald op TV West.