El Khayati gunt Kanon het beste voor WK: 'Maar ik maak ook nog kans op WK-deelname'

DEN HAAG - Het is de week van waarheid voor ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon. Hij kan zich zaterdag met Ivoorkust plaatsen voor het WK in Rusland. Winst op Marokko is dan geboden. Nasser El Khayati gunt zijn medespeler het beste, maar hoopt toch dat Marokko wint.

Waarom de smaakmaker van Den Haag dat hoopt? 'Dan speel ik misschien wel op het WK', legt El Khayati uit in TV West Sport. 'Ik gun Kanon alles, maar ik heb nog alle kans om voor Marokko uit te komen op dat toernooi. We zitten nu in november, het WK is in juni. Ik denk dat die kans wel groot is.' Er is al contact geweest tussen de Marokkaanse bond en El Khayati.Bij ADO Den Haag ligt El Khayati nog tot 2020 vast, maar kijkend naar zijn spel en zijn goals, kan het zomaar zijn dat er clubs aankloppen en dat hij eerder vertrekt. 'Dat kan. Ik heb honderd procent ambitie', vertelt hij.'Er is op dit moment lichte interesse getoond, niet vanuit Nederland, maar wel door clubs uit het buitenland', geeft El Khayati aan. 'Clubs uit landen waar je je zakken kan vullen, maar dat is voor mij echt nog niet aan de orde. Ik wil nu plezier krijgen en lekker voetballen.'Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport. Daarin onder meer aandacht voor de Avant Gardecup, een voetbalwedstrijd waarin andere spelregels gehanteerd werden. En natuurlijk ook weer ruimte voor onze Joop Buyt.