'Mijn vrouw heeft mishandeling verzonnen om me het huis uit te trappen'

DEN HAAG - 'Mijn vrouw heeft de mishandeling verzonnen om me het huis uit te trappen,' zegt Kris heel stellig tegen de politierechter. 'Ze wist dat ik dan een huisverbod zou krijgen en weg moest.' De 44-jarige Pool staat voor de politierechter, omdat hij zijn vrouw in haar gezicht gestompt zou hebben.

Er staat veel op het spel voor Kris. Hij wordt in juli vorig jaar veroordeeld voor het slaan van zijn vrouw en krijgt een voorwaardelijk celstraf van 10 dagen. De officier van justitie wil dat hij die celstraf gaat uitzitten nu hij opnieuw de fout in gegaan zou zijn.'Ik heb niemand geslagen,' blijft Kris zeggen. 'Ze heeft op de dag gewacht dat ik dronken thuis zat en verzon toen een verhaal.' Op 16 augustus zit Kris dronken op de bank als zijn vrouw thuis komt. 'Uw vrouw zegt dat u het glas van een raam had ingeslagen. Toen ze vroeg waarom, zou u haar geslagen en geduwd hebben,' houdt de rechter de verdachte voor.Kris geeft toe dat hij dronken was. 'Ik weet niet meer waar de ruzie over ging, maar ik heb geen raam vernield. Mijn vrouw heeft zelf het glas kapot gemaakt.' Volgens de Pool speelt zijn vrouw een vuil spel. 'Haar minnaar was bij ons komen wonen. We zouden gaan scheiden. Inmiddels is dat ook gebeurd.'De politie arresteert Kris na de ruzie. Een agent schrijft op dat er een raam is vernield en dat er geen zichtbaar letsel is bij de vrouw die aangifte doet. Dat maakt het lastig voor het Openbaar Ministerie om de mishandeling te bewijzen. 'Ik ben er niet bij geweest. Ik moet het doen met de stukken in het dossier. Ik denk dat u niet onschuldig bent, maar ik heb wettig bewijs nodig,' zegt de officier.En dat bewijs is er niet. 'Er is alleen een aangifte, geen letsel en een verdachte die het niet meer weet,' gaat de officier verder. Ze vraagt om vrijspraak. De rechter gaat daarin mee. 'U was luidruchtig, agressief, u zou geslagen kunnen hebben, maar er is geen letsel.' De rechter stuurt Kris naar huis. Die 10 dagen cel hoeft hij niet uit te zitten. 'Ik twijfel of u echt geslagen heeft. Ik weet niet wat er precies is gebeurd. U mag gaan.'