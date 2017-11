Lex Immers als hoofdtrainer van ADO Den Haag? ‘Ben ik voorlopig nog niet mee bezig’

Lex Immers tijdens persconferentie (foto: SoccratesImages)

DEN HAAG - Is Lex Immers over tien jaar de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag? Het zou zomaar kunnen. De 31-jarige voetballer hoopt dit jaar zijn eerste trainersdiploma (TC 3 red.) te halen. ‘Het is nog te ver weg om daar iets over te zeggen. Je weet niet wat de toekomst brengt. Ik moet voorlopig nog genoeg ervaring op doen als trainer en daar ben ik voorlopig nog niet mee bezig’, zegt Immers.

‘Eind november of begin december is het alweer klaar. Dan ga ik mijn TC 3 halen. Of ik gelijk door ga voor mijn TC 2? Ja, nu kan het. Als ik dat straks na mijn carrière moet doen kost dat weer een half jaar’, aldus Immers. Bang dat hij alleen nog maar in trainerstaal praat is hij overigens niet. ‘Het is wel onderdeel van de cursus. Diepte voor breedte is zo’n term. Ik ga niet zo lullen, het hoort gewoon bij de opleiding.’



Ook gaat Immers in op het verloop van de eerste weken na zijn terugkomst en het verwachtingspatroon dat er bij veel supporters was. ‘Een hoop mensen denken dat ik er wel even tien à vijftien inschiet dit seizoen. Het is logisch dat zo’n verwachtingspatroon er is, maar aan de andere kant, ik speel op een hele andere positie nu. Daar worden andere dingen van mij gevraagd. De rol waar in nu speel past prima bij mij.’