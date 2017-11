Voetbalvereniging RKDEO heropend kantine na verwoestende brand

NOOTDORP - Het heeft tien maanden geduurd, maar het clubgebouw van de Nootdorpse voetbalvereniging RKDEO is klaar voor de heropening. Door brandstichting tijdens de afgelopen jaarwisseling was het clubgebouw grotendeels verwoest.

Ondanks de feestelijkheden heerst er vrijdag toch een dubbel gevoel bij de leden: 'Je blijft met de vraag zitten waarom ons dit is aangedaan, maar daar krijgen we toch geen antwoord op. Aan de andere kant; als je ziet hoeveel inspanningen er zijn geleverd en met hoeveel plezier en mankracht het weer is opgebouwd, dan geeft dat veel voldoening`, zegt voorzitter Hans van Noppen. De brand ontstond nadat een brandbare vloeistof naar binnen werd gegooid . De temperatuur in het gebouw liep op tot 1100 graden. Het geluk bij een ongeluk was dat de vlammen naar buiten sloegen, waardoor erger leed bespaard is gebleven: 'We hadden heel veel schade, maar doordat de vlammen naar buiten sloegen zijn de staalconstructie en de muren bespaard gebleven. Het is schitterend geworden, maar door de gebeurtenissen voel je nog veel emotie', zegt Hans Hoogweg, die voorzitter is van de bouwcommissie van de vereniging.Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen is RKDEO getroffen door brandstichting en vandalisme en brandstichting. Eerst werd het kunstgrasveld vernield door een vuurwerkbom en afgelopen jaar het clubhuis , en dus denkt de club alvast na over de komende jaarwisseling: 'Wij praten met de gemeente over hoe we het hier zo optimaal mogelijk kunnen beveiligen. Daar zijn we nog niet helemaal uit. Wel hebben we al camera's opgehangen en zal de politie extra alert zijn. Verder denken we nog na welke maatregelen we nog meer kunnen treffen', zegt van Noppen.