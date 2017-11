FC Lisse-speler Hanne Hagary: 'Uitbal met de voet gaat tegen Katwijk echt niet gebeuren'

Quick Boys is een weekend vrij en dat is maar goed ook, vinden de spelers. 'Je moet het niet te vaak gaan oefenen, want anders schiet je de bal straks het veld in', knipoogt Philippe den Hartog. 'Gelukkig sta ik in het centrum of aan de buitenkant van de aanval, dus het is niet mijn taak om in te gooien', vult zijn ploeggenoot Reda Kharchouch aan.De Bollenstreekderby tussen FC Lisse en Katwijk is zaterdag live te volgen via Radio West Sport. Het duel begint om 15.30 uur.