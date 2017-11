IJsverenigingen Alphen: ‘Kans op 333 meter baan Leiden met de dag groter’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Als het aan schaatsvereniging STC de Rijnstreek ligt, krijgt Leiden een 333 meter baan in de nieuw te bouwen ijshal. Volgens een woordvoerder van de club is er serieus behoefte aan bij ijsclubs in de regio Alphen. Leiden is bereid een 250 meter baan volledig te financieren. Voor de financiering van de lange wedstrijdbaan verwacht Leiden ook bijdragen van de regiogemeenten, omdat die baan echt een regionale functie zou krijgen.

Bart de Vries van STC de Rijnstreek is positief over de komst van de nieuwe ijshal in Leiden. ‘Een nieuwe 250 meter baan is al mooi, maar we kunnen pas echt uit de voeten met een 333 meter baan.’ Volgens De Vries haken veel kinderen nu af op het moment dat ze voor de keus staan om echt serieus door te gaan met schaatsen. ‘Daarvoor moeten ze nu naar Den Haag en dat is toch vaak te ver weg’, weet De Vries. En daarmee gaat misschien veel talent verloren voor de sport.Een 333 meter baan in de buurt van Alphen zou er dus voor zorgen dat veel meer geschaatst zal worden, denkt De Vries. ‘Je kan er dan wedstrijden schaatsen en daar zijn alle schaatsverenigingen hier blij mee. Bovendien hebben we dan ruimte en is de ijsbaan goed bereikbaar.’De Vries schat de kans dat er een 330 meter baan komt hoog in. ‘Alphen heeft de portemonnee nog niet getrokken, maar ze zijn positief kritisch.’ En ook veel andere gemeenten zoals Kaag en Braassem en Zoeterwoude zijn positief weet De Vries. ‘De kans dat die baan er komt wordt met de dag groter.’De gemeente wil eerst onderzoek doen naar draagvlak bij de verenigingen schrijft mediapartner Studio Alphen, en naar de bijdragen van andere regiogemeenten.In februari neemt de Leidse gemeenteraad een definitief besluit over de bekostiging van de kleine variant, later moet duidelijk worden of de regio inderdaad wil bijdragen aan de 333-meterbaan. Volgens de huidige planning staat de opening van de nieuwe ijshal eind 2020 gepland. De gemeente Leiden heeft volgens Unity een brief aan alle veertien regiogemeenten gestuurd om financieel bij te dragen aan de bouw van een nieuwe schaatshal.