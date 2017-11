Horecazaak gesloten na handhavingsactie in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een horecazaak in het Haagse stadsdeel Escamp is donderdagavond voor twee weken gesloten op last van de gemeente, nadat er een handelshoeveelheid harddrugs in het pand werd aangetroffen. De sluiting van de horecazaak is onderdeel van een grote handhavingsactie van de gemeente in samenwerking met onder meer de politie, brandweer, de Belastingsdienst en de NVWA.





Naast de sluiting van de horecazaak werd bij een grote kentekencontrole, onderdeel van de handhavingsactie, voor 18.800 euro aan openstaande rekeningen geconstateerd. Ook werden er twaalf voertuigen in beslag genomen.De gemeente Den Haag organiseert vaker grote handhavingsactie, met name als er signalen en klachten uit de wijk komen.