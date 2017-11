Verbij derde op 500 meter in Thialf

Schaatser Kai Verbij. Foto ANP

DEN HAAG - Kai Verbij uit Hoogmade heeft bij de wereldbeker schaatsen in Heerenveen brons veroverd op de 500 meter. De wereldkampioen op de sprintvierkamp reed in de laatste race tegen Nederlands kampioen en teamgenoot Dai Dai Ntab een tijd van 34,84. De Noor Havard Holmefjord Lorentzen zegevierde in een tijd van 34,69, met de Duitser Nico Ihle op de tweede plek (34,78).





Eerder zorgden de mannen (Jorrit Bergsma, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen) op de ploegenachtervolging voor een teleurstelling. Na een rommelige en onsamenhangende rit kwam de thuisformatie niet verder dan de tiende plek (3.47,56). Zuid-Korea zegevierde in 3.40,20, in de eindstand gevolgd door Noorwegen (3.41,50) en Nieuw-Zeeland (3.42,22).



