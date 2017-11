Moord op Iraniër dinsdag in Team West

DEN HAAG - De moord op de Iranese leider van afscheidingsbeweging Arab Struggle Movement, Ahmad Mola Nissi, wordt aanstaande dinsdag behandeld in het opsporingsprogramma Team West en in Opsporing Verzocht. Dat heeft de politie vrijdag bekend gemaakt. Ahmad Mola Nissi werd afgelopen woensdag neergeschoten op de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.

De politie wil vrijdag niet inhoudelijk reageren op de dood van de Iraniër. 'We begrijpen heel goed dat er ontzettend veel vragen leven. Uiteraard horen wij ook alle geruchten die de ronde doen en zijn alert op informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn', zegt de teamleider van het Team Grootschalig Opsporing. 'Voor het slachtoffer, en voor zijn nabestaanden, zetten wij alles op alles om te achterhalen wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.'Ahmad Mola Nissi zou de afgelopen maanden tevergeefs de politie hebben gewaarschuwd omdat hij bedreigd zou worden, zeggen meerdere bronnen tegen Omroep West. 'De politie heeft daar niets mee gedaan', zei een vriend van de leider eerder al tegen Omroep West De politie wil niet inhoudelijk ingaan op de beschuldigingen over de bedreigingen aan het adres van Ahmad Mola Nissi. 'Op dit moment ingaan op vragen en geruchten, zou het onderzoek in een later stadium kunnen dwarsbomen', aldus de teamleider.De Arab Struggle Movement, waar Ahmad Mola Nissi de leider van was, strijdt voor de onafhankelijkheid van, een gedeelte van Iran. De Arab Struggle Movement werd in 1999 opgericht door Nissi en zou een groep zijn van Arabische nationalistische opstandelingen. Zijn beweging zou verantwoordelijk zijn voor meerdere bomaanslagen in de Iraanse regio. Nissi woonde tien jaar in Den Haag