Leidschendammer Sebastiën (22) door in The Voice: 'Dit klonk niet gezond'

(Beeld: RTL, The Voice of Holland)

LEIDSCHENDAM - Zijn auditie was vrijdagavond absoluut niet dertien in een dozijn. Maar toch is de 22-jarige Sebastiën van Dorp uit Leidschendam door in The Voice of Holland. De auditie van Van Dorp was een van de opvallendste van de avond. De jury was verdeeld over de opvallend zware stem van de 22-jarige, die op een bijzondere manier met muziek in aanraking kwam.

fokking mooi.'



De Leidschendammer kwam enkele jaren geleden op een bijzondere manier in aanraking met muziek, zo vertelde hij in het RTL-programma. Nadat hij een zwaar ongeluk kreeg op zijn scooter moest hij noodgedwongen stoppen met zijn grote hobby: voetbal. Daarna begon hij met muziek maken.



Niet gezond



Coach Ali B wond er vrijdag na zijn auditie in ieder geval geen doekjes om. 'Toen jij begon dacht ik bij mezelf: 'dit is toch niet gezond'', doelende op de bijzondere stem van Van Dorp. 'Maar de rest vond ik mooi.'



Benieuwd naar zijn auditie? Kijk hieronder of klik hier.



ZIE OOK: Roemillo Baumgard (The Voice) wil mensen raken na auditie

Van Dorp koos uiteindelijk voor coach Miss Montreal, maar die was in het begin alles behalve overtuigd van de kwaliteiten van de Leidschendammer. 'In het begin dacht ik, dit is helemaal kut', zei de coach. 'Maar uiteindelijk vond ik hetmooi.'De Leidschendammer kwam enkele jaren geleden op een bijzondere manier in aanraking met muziek, zo vertelde hij in het RTL-programma. Nadat hij een zwaar ongeluk kreeg op zijn scooter moest hij noodgedwongen stoppen met zijn grote hobby: voetbal. Daarna begon hij met muziek maken.Coach Ali B wond er vrijdag na zijn auditie in ieder geval geen doekjes om. 'Toen jij begon dacht ik bij mezelf: 'dit is toch niet gezond'', doelende op de bijzondere stem van Van Dorp. 'Maar de rest vond ik mooi.'Benieuwd naar zijn auditie? Kijk hieronder of klik