Broodje 'Kip in het bakkie' niet beste maar lunchroom voelt zich toch beetje winnaar

Broodje Kip in het Bakkie van lunchroom Bij Best. (Foto: Omroep West)

DELFT - Gebakken kip, zongedroogde tomaatjes, buffelmozarrela en zelfs een geheim ingrediënt. Lunchroom Bij Best in Delft heeft er alles aan gedaan om van 'Kip in het bakkie' het beste broodje van Nederland te maken, maar helaas. Het vakblad Lunchroom koos het broodje van Parkcafé Groen in Hoofddorp als lekkerste.

Eigenaresse Tamara van der Linden vindt het jammer dat het broodje niet gewonnen heeft, maar geeft aan dat Bij Best zich richt op wat het hen opgeleverd heeft. 'Eigenlijk voelen we ons wel een klein beetje winnaar. We hebben zoveel aandacht gekregen. Onze lunchroom is pas een halfjaar open en dat we dan meteen dit mogen meemaken is echt geweldig', zegt Tamara.



Het is niet duidelijk op welke plek het broodje van Bij Best is geeindigd. Lunchroom maakt alleen de winnaar bekend.



Volgende jaar doet de Delfste lunchroom gewoon weer mee aan de wedstrijd. 'We weten nog niet welk broodje we gaan inzenden, maar we gaan zeker weer meedoen,' aldus Tamara. Klanten hoeven trouwens niet bang te zijn dat Kip in het Bakkie verdwijnt van de kaart. Volgens de eigenaresse blijft het broodje op de kaart staan, omdat 'ie sowieso wel lekker blijft'.



Winnende broodje



Het winnende broodje van Parkcafé Groen bestaat onder andere uit zelfgemaakte humus, met daarin in kikkererwten, groentebouillon, knoflook, limoen en gegrilde groenten. De prijs werd uitgereikt door hoofdredacteur van Lunchroom Thijs Jacobs.