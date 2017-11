Haagse Iconen over Hans Vermeulen op TV West

DEN HAAG - Op TV West is zaterdag- en zondagavond de herhaling te zien van het programma Haagse Iconen met Hans Vermeulen. De zanger, componist, gitarist en toetsenist is donderdag plotseling in Thailand overleden.

In het programma uit 2009 gaat Fred Zuiderwijk met Hans Vermeulen terug naar de plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van de muzikant. Fred gaat kijken bij een optreden van hem in theater Diligentia in Den Haag. Samen bezoeken ze zijn oude oefenruimte in Voorburg 't Groene Huisje, ze gaan langs bij zijn oude studio (vroeger GTB studio) in de Jan van Nassaustraat en ze eindigen met een haring op Scheveningen.Hans Vermeulen werd bekend met de in 1961 begonnen band Sandy Coast, waarmee hij hits als I see your face again en True love that's a wonder scoorde. In de jaren 70 ging de band uit elkaar en begon Vermeulen de formatie Rainbow Train. Daarnaast stond hij in die periode als producer aan de wieg van successen van onder meer Margriet Eshuijs en Anita Meyer. Begin jaren 80 maakte Sandy Coast een comeback, en scoorde het met The eyes of Jenny een wereldwijde hit. Hij woonde sinds de jaren negentig in ThailandDe uitzending van Haagse Iconen op TV West is zaterdag en zondag om 19.00