Hij is gevonden! Het Volkswagenbusje van de familie Bekkema is na jaren boven water

DEN HAAG - Het Volkswagenbusje van de familie Bekkema is terecht. Het busje met kenteken ZX-87-BX blijkt in Den Haag te staan. Dochter Bettiena uit Almere startte onlangs een zoektocht naar het voertuig en mét resultaat.

'Hij is gevonden, maar het busje is wel compleet anders,' vertelt Bettiena in het radioprogramma Hou je Haags van mediapartner Den Haag FM. De huidige eigenaar heeft een foto naar de familie opgestuurd en binnenkort is er een weerzien met het busje. Bettiena denkt trouwens niet dat de eigenaar van het busje af wil. 'Hij staat strak in de lak en is helemaal opgeknapt', ik gok dat de eigenaar het busje daarom liever zelf wil houden.Het Volkswagenbusje is van grote waarde voor de familie. In de jaren negentig heeft de vader van Bettiena het busje omgebouwd tot camper en heeft het gezin er heel lang mee gereisd. Dit zorgde dan ook voor een emotioneel afscheid toen in 1998 bleek dat het busje moest worden verkocht omdat het te klein werd.Bettiena heeft de zoekactie naar het busje opgezet zonder dat haar vader dit wist. Ze wilde hem hiermee graag verrassen, want hoe leuk zou het zijn als het busje na 19 jaar weer een klein beetje onderdeel zou worden van de familie. 'Mijn vader heeft al die tijd bij gehouden wat de status is van de auto via de RDW. Zo wisten we bijvoorbeeld al dat het voertuig nog steeds verzekerd was, maar dat hij niet meer de weg op mag.' Het busje blijkt nu achteraf inderdaad ergens onder een afdakje te staan tot er meer tijd is voor het onderhoud.