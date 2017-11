Wilders doet honderden aangiften per maand

DEN HAAG - Het aantal aangiften dat Geert Wilders doet van bedreigingen tegen hem, is fors gestegen. Dat komt doordat hij niet meer alleen aangifte doet van dreigementen via de mail, maar nu ook van wat hem bereikt via sociale media. In een interview in De Telegraaf zegt de PVV-leider: 'Toen ik aangifte over dreigmails deed, ging het om 100 à 200 per jaar. Nu doe ik dat per maand.'

De verwerking ervan bij politie en justitie verloopt moeizaam, maar daarvoor toont Wilders begrip. 'Ik denk dat je ongeveer een half politiekorps extra nodig hebt om ze allemaal te grijpen.'



Hij zegt te zijn geschrokken toen er behalve naar de mail ook werd gekeken naar wat er aan dreigementen werd geuit op Facebook, Instagram en Twitter. 'Ik zei: Jezus, het is nog erger dan ik dacht. De smerige grofheid! Mijn ingewanden moeten eruit, mijn familie zou voor de trein worden gelegd.'



Volgens de PVV-voorman zou het niet uitmaken als hij zijn toon zou matigen. 'Als ik iets liefs tweet over een kalfje, word ik ook bedreigd. Men schijnt niet zozeer te kijken naar mijn boodschap. Voor heel veel mensen is het feit dat ik wat doe of er ben al genoeg reden om te dreigen.'