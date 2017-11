Drie aanhoudingen na inbraak in bedrijf Gouda

Politie (archieffoto)

GOUDA - Op de Tielweg in Gouda zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie vermoedelijke inbrekers aangehouden.

Bij de politie kwam een melding binnen dat er op de Tielweg een aantal mannen zich verdacht ophielden. Agenten troffen een man aan die zich in de bosjes had verstopt. Hij werd aangehouden. In een bedrijf verderop zagen agenten een andere man lopen. Hij werd aangehouden met behulp van een politiehond. Hij werd daarbij gebeten door de hond. Rond het bedrijfspand werd nog een derde man aangehouden. Bij de zoekactie werd een politiehelikopter en een politiehond ingezet.