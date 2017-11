Westlandia verlengt contract met hoofdtrainer Edwin Grünholz

NAALDWIJK - Edwin Grünholz is ook volgend seizoen hoofdtrainer van Westlandia. De oefenmeester heeft zijn contract met één seizoen verlengd bij de zondag-derdedivisionist.

Grünholz, die eerder werkzaam was bij Haaglandia, GDA en Texas, is bezig aan zijn derde seizoen in Naaldwijk. Na twee succesvolle jaargangen met een kampioenschap in de Hoofdklasse A en de tweede plek in de derde divisie, verloopt dit seizoen een stuk moeizamer. Westlandia staat vijftiende met acht punten uit elf wedstrijden.'Beide partijen hebben een groot vertrouwen in elkaar en hebben de uitdaging te werken aan verbeterpunten om zo succes na te streven', laat Westlandia in een verklaring weten. Grünholz combineert het hoofdtrainerschap bij Westlandia met het trainen van de A1 (Onder 19-team) van ADO Den Haag.Westlandia is de eerste regionale derdedivisionist die heeft aangegeven ook volgend jaar in zee te gaan met zijn hoofdtrainer. In de tweede divisie blijft Dick Schreuder hoofdtrainer van Katwijk . Alle andere clubs zullen in de komende weken om de tafel gaan met hun hoofdtrainer.In de Hoofdklasse A zette FC Rijnvogels deze week Hein van Heek op non-actief vanwege tegenvallende resultaten. Van Heek was bezig aan zijn zesde seizoen in Katwijk. Rijnvogels degradeerde vorig seizoen uit de derde divisie. Ook dit seizoen verloopt niet goed. De bewoners van sportpark De Kooltuin staan slechts veertiende.