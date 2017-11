Scooterrijdster gewond na botsing met auto op de Oorberlaan

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op het kruispunt van de Oorberlaan en Madepolderweg in Den Haag is een scooterrijdster gewond geraakt na een botsing met een auto. Dit meldt Regio15. De scooterrijdster is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met haar gaat is niet duidelijk.

Hoe het ongeluk heeft kunnen is niet bekend. De politie doet op dit moment onderzoek. Het kruispunt is afgezet.