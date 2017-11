Goaltjesdief Marciano Mengerink schiet Katwijk naar winst in Bollenderby

Foto: Orange Pictures

REGIO - Marciano Mengerink is on fire bij tweededivisionist Katwijk. Ook zaterdag was de goaltjesdief weer op dreef. Met twee doelpunten schoot de aanvaller zijn ploeg naar de overwinning in de Bollenderby tegen FC Lisse. Het duel eindigde in 1-2, waardoor koploper Katwijk acht punten los staat van GVVV, de nummer twee van de competitie.



Het eerste half uur van de kraker, waar veel supporters op af waren gekomen, was zonder doelpunten, maar wel met kansen. Mengerink zag een hakbal op de paal belandden en FC Lisse-speler Rowdy van der Putten kopte op de lat. Mengerink schoot niet veel later wel raak, na geklungel in de defensie van FC Lisse.



De thuisploeg had het lastig met Katwijk, dat veel druk zette. Mengerink, dit seizoen al goed voor tien goals, verdubbelde de marge na de theepauze na een hele sterke aanval. Het leek gespeeld, al kwam FC Lisse in de slotfase via Rik Vermeulen nog wel dichterbij. Het was echter te laat om de achterstand weg te werken.



Ranglijst



FC Lisse blijft door de nederlaag op de veertiende plaats staan. Katwijk is de lijstaanvoerder van de competitie.



Scoreverloop FC Lisse - Katwijk 1-2 (0-1): 0-1 Mengerink, 0-2 Mengerink, 1-2 Vermeulen

