Rijnsburgse Boys naar linkerrijtje na overwinning op AFC

Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft overwinning nummer vijf van het seizoen geboekt. Op de eigen Middelmors waren de Uien in een inhaalduel met 1-0 te sterk voor het kwakkelende AFC van de Haagse trainer André Wetzel, die onlangs het stokje over heeft genomen van Ton du Chatinier.

Het duel in de tweede divisie was spannend. Het spel was niet altijd even goed, maar kansen op goals waren er genoeg. Toch werd de score pas na ruim een uur spelen geopend. Maikey Parami schoot raak en tekende uiteindelijk voor de enige treffer van de middag.



Op de ranglijst is Rijnsburg door de winst gestegen naar het linkerrijtje. De geel-zwarten staan in de tweede divisie nu achtste met zestien punten.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - AFC 1-0 (0-0): 1-0 Parami