Tim Peters redt in uiterste slotfase punt voor Scheveningen tegen ASWH

DEN HAAG - Op het allerlaatste moment heeft Scheveningen zaterdagmiddag een punt gepakt tegen ASWH. In de uiterste slotfase redde Tim Peters een punt voor zijn ploeg: 1-1.

Na een uur spelen kon Brandon Robinson Scheveningen vanaf de penaltystip op voorsprong schieten. Maar in plaats van dat de aanvaller op doel schoot, maaide hij in eerste instantie over de bal heen. Dat deed Robinson omdat de scheidsrechter 'wachten' riep. Dat was echter niet voor Robinson bedoeld, maar voor de spelers buiten het zestienmetergebied.De penalty mocht opnieuw genomen worden en wie de tweede keer achter de bal mocht staan, was niet iedereen bij Scheveningen het over eens. Robinson vond dat hij de penalty moest nemen, terwijl wat medespelers daar anders over dachten. Na lang overleg ging Robinson het opnieuw proberen, maar ASWH-doelman Stef Doedée was een sta-in-de-weg.Niet veel later was het aan de andere kant wel raak voor ASWH. Invaller Kyle Doesburg kopte binnen na een vrije trap van Mels van Driel. Scheveningen ging meteen op jacht naar de gelijkmaker. Lange tijd was dat zonder resultaat, maar in de uiterste slotfase lukte het Peters alsnog te scoren: 1-1.0-1 Doesburg, 1-1 Peters