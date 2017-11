Politie in Alpen aan den Rijn oefent schietvaardigheden op een bijzondere manier

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie in Alpen aan den Rijn heeft vrijdag speciaal een schietoefening gehouden voor agenten op de motor. Op de schietbaan van het trainingscentrum kregen de agenten cursus hoe ze vanaf de motor moeten schieten en hoe ze met een wapen veilig kunnen afstappen.

Normaal gesproken zijn politietrainingen in regulier uniform en veelal lopend of met de auto. Op verzoek was er nu een programma gemaakt voor de Alphense motoragenten om hun vaardigheden op de motor te verbeteren.Buiten werden oefeningen gedaan waarbij de agenten veilig en snel aan beiden kanten van de motor moesten afstappen. Hier werd een situatie gesimuleerd waarbij de motoragenten ter plaatse komen bij een melding en een persoon direct dreigend op hen afkomt. Ook kwam het gebruik van pepperspray aan bod. De agenten moesten vanaf de motor oefenpepperspray (een soort water) spuiten op een stootkussen, die het gezicht van een agressief persoon moest voorstellen.