Schilderswijk maakt zich op voor WK-wedstrijd Ivoorkust-Marokko

Archief: Foto ANP

DEN HAAG - De Marokkaanse fans kijken er erg naar uit. Het is hun wedstrijd. Ivoor Kust-Marokko. In de Haagse Schilderwijk komen ze zaterdagavond in ieder geval bij elkaar om te kijken in koffiehuis Kenitra. Volgens eigenaar Zeki Harroud wordt de wedstrijd getoond op een groot TV-scherm.

'En als we winnen gaan we de straat op en toeteren'. Als Marokko een punt haalt dan heeft het zich gekwalificeerd voor het WK 2018 in Rusland en dat is dan voor het eerst sinds 20 jaar.



Maar we zijn ook voor Nederland zo bedrukte Zeki Harroud. 'Het is erg jammer dat Oranje niet naar het WK gaat'. Maar zaterdagavond is het hun wedstrijd en misschien wel hun WK.