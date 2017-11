Nachtclub in Maliestraat Den Haag gesloten vanwege handel in drugs

Foto: Archief

DEN HAAG - De gemeente heeft een nachtclub in de Maliestraat in Den Haag voor twee weken gesloten. Tijdens een grote politie inval in de nacht van vrijdag op zaterdag trof de politie harddrugs in ponypacks aan. Ook zijn er tijdens de actie drie verdachten aangehouden. Dit was voor de gemeente voldoende aanleiding om het café, in overleg met de eigenaar, voor de komende twee weken te sluiten.

Er bestond bij de politie het vermoeden dat er in de club mogelijk drugs gebruikt of verhandeld zou worden. In juni 2017 kreeg de politie bij het politiebureau aan de Jan Hendrikstraat hierover al tips binnen.



Twee van de drie verdachten die tijdens de inval zijn gearresteerd, zijn aangehouden voor het bezit van drugs. De derde verdachte zou geen geldig identiteitsbewijs op zak hebben.



Sluiting café



De komende twee weken onderzoekt de gemeente of er aanvullende maatregelen nodig zijn omtrent de sluiting van de club. De omwonenden zullen per brief geinformeerd worden over de resultaten van deze actie.