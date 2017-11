Trein ramt auto op spoorwegovergang Voorhout

Foto: Flashlight fotografie

VOORHOUT - Op de spoorwegovergang in de Herenstraat in Voorhout is zaterdag een auto aangereden door een trein. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer tussen Hillegom en Leiden is gestremd.

De auto stond vast op de overgang in de file achter een vrachtwagen. De automobilist heeft nog geprobeerd de auto van de overgang af te krijgen, maar de intercity ramde toch de achterkant van de auto. De bestuurder kon zijn auto op tijd verlaten. De Herenstraat in Voorhout is afgesloten voor onderzoek.