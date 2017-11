DEN HAAG - Op de hoek van de Newtonstraat en de Regentesselaan in Den Haag is een overval gepleegd.

Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Via burgernet is het signalement verspreid van een mogelijke dader. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 18 jaar, 1 meter 70 lang met donker halflang haar, opgeschoren aan de zijkanten.