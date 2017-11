KNMI waarschuwt voor slecht weer zondagmiddag

Hoge golven door de storm | Foto: Jan van der Sluis

REGIO - Opgepast als je zondagmiddag of -avond de deur uit moet, want het belooft slecht weer te worden. Volgens het KNMI trekken er dan vanaf de Noordzee (onweers-)buien over het land.

De buien kunnen gepaard gaan met blikseminslagen en hagel. Aan de kust moet rekening gehouden worden met windstoten rond 80 km per uur. Later in de middag nemen de buien verder landinwaarts in activiteit af.



Vanwege de slechte weersverwachtingen heeft het KNMI code geel afgegeven. Dit betekent dat mensen alert moeten zijn als ze de deur uit gaan.