Zo begin je als jongere je eigen bedrijf

Kinderen krijgen inkijkje in werk op een manege

DEN HAAG - Een groep kinderen heeft zaterdag uitleg gekregen over het reilen en zeilen op de Goudse Manege. De manege in Gouda opende de deuren voor de jeugd om uit te leggen hoe hun bedrijf werkt. Het is onderdeel van een landelijke dag, georganiseerd door onder andere de Kamer van Koophandel.

Een webshop, computerhulp geven aan ouderen of een oppascentrale. Steeds meer kinderen beginnen een eigen bedrijf. Het aantal minderjarigen met een bedrijfje is de afgelopen vijf jaar met bijna veertig procent gestegen, tot ruim vijfduizend.



Maar hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf beginnen en runnen? Hoe begin je een manege? Kost dat niet veel geld? En hoeveel mensen werken hier eigenlijk? De kinderen die naar de Goudse Manege zijn gekomen zitten vol vragen.



Alles laten zien



'Er gebeurt zoveel hier', zegt eigenaar Wilfred Franken. 'Heel veel werkzaamheden vinden buiten het gezichtsveld van de klanten plaats. Nu proberen we de kinderen te laten zien wat we doen in de uren dat er nog niemand op de manege is.'