Duikers ingezet vanwege auto te water

Auto te water op de Fijnjekade | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Fijnjekade in Den Haag is zaterdag aan het eind van de middag een auto in het water terecht gekomen. Brandweerduikers waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. Vanwege de nog onduidelijke situatie had de brandweer opgeschaald naar middel duikalarm.

Al snel werd duidelijk dat er geen inzittenden in de auto waren. Voor de zekerheid is er nog wel verder gezocht in het water, maar ook hier werd niemand aangetroffen. Wel werd het kentekennummer genoteerd.



Even later meldde de eigenaar van de auto zich zelf bij de brandweer, omdat hij al vermoedde dat het wel eens om zijn auto ging. Op basis van het kenteken kon dat worden bevestigd. Hoe de auto te water is geraakt is niet helemaal zeker, maar volgens de brandweerwoordvoerder is vermoedelijk vergeten de handrem aan te trekken.



Een berger zal op een later moment de auto uit het water halen.