Marokkanen vieren in Den Haag feest na plaatsing voor WK voetbal

Marokkaanse gemeenschap viert feest na plaatsing voor WK 2018 | Foto: Regio15

DEN HAAG - De Marokkaanse gemeenschap viert zaterdagavond uitbundig feest in de Haagse Schilderswijk. Door een overwinning met 2-0 plaatste het Marokkaanse voetbalelftal zich in en tegen Ivoorkust voor het WK voetbal 2018 in Rusland.

Met de Nederlands-Marokkaanse voetballers Karim E Ahmandi, Hakim Ziyech, Mbark Boussoufa en Nordin Ambarat in de basis kon er bij de rust al niets meer misgaan voor de zogenoemde Atlasleeuwen. Dankzij doelpunten van Nabil Dirar en Medhi Benatia ging het met een 2-0 voorsprong de kleedkamers in. Dat was ook meteen de eindstand.



Dat Marokko voor het eerst sinds 1998 weer meedoet aan een eindronde van het WK voetbal was in Den Haag voldoende aanleiding om de straat op te gaan. Automobilisten en jongeren op scooters rijden met vlaggen door de straten. Daarbij wordt getoeterd, gezongen en geschreeuwd.