Geen WK voor ADO-speler Kanon, droom El Khayati nog altijd realiseerbaar

Wilfried Kanon bedankt publiek (foto: SoccratesImages.com)

DEN HAAG - ADO-speler Wilfried Kanon komt aankomende zomer niet in actie tijdens het WK in Rusland. De verdediger verloor zaterdagavond met 2-0 van Marokko en is daardoor uitgeschakeld.

Ivoorkust moest de laatste poulewedstrijd winnend afsluiten om Marokko van de eerste plek af te houden. Door de overwinning van Marokko zijn zij verzekerd van een WK-ticket.



Voor ADO-speler Nasser El Khayati bestaat er daardoor nog altijd kans om volgend jaar zomer op het WK in actie te komen. De half Nederlands/half Marokkaanse voetballer vertelde afgelopen week in TV West Sport contact te hebben met de Marokkaanse voetbalbond en hoopt dat zijn goede spel de komende maanden wordt beloond met een uitnodiging voor het nationale elftal.