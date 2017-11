Avanti verliest Korfbal League-debuut van KCC/So Natural

PIJNACKER - Het debuut van Avanti in de Korfbal League is niet gelopen zoals ze in Pijnacker hadden gehoopt. De debutant op het hoogste niveau ging zaterdag met 24-21 onderuit tegen mede-promovendus KCC/So Natural.

Avanti begon vrij fel aan het duel en het liet zien wat het in huis heeft. Lang hield de ploeg dat niet vol, want al snel kwam KCC langszij en bij rust keek Avanti tegen een 14-9 achterstand aan.Ondanks die achterstand bleef het spannend. KCC, in de eerste helft vrij efficiënt, had in het tweede bedrijf moeite met scoren. Avanti profiteerde daarvan en kwam terug tot één treffer. Maar dat was ook het maximale, want uiteindelijk zegevierde KCC met 24-21.Regerend landskampioen TOP uit Sassenheim opende het nieuwe korfbalseizoen vrijdagavond met een 28-25 overwinning op het Amsterdamse Blauw-Wit. Het Delftse Fortuna speelt zondag tegen LDODK.