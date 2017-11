ZZ Leiden ontsnapt in spektakelstuk last-minute aan eerste seizoensnederlaag

LEIDEN - Drie minuten voor tijd leek ZZ Leiden af te koersen op de eerste nederlaag van het seizoen. New Heroes Den Bosch verdedigde een 70-78 voorsprong en leek te gaan winnen. Toch liep het zaterdagavond anders in de Vijf Meihal. Door een late inhaalrace werd het 83-81 voor Leiden.

Carrington Love was de grote man aan de kant van Leiden. De Amerikaanse spelverdeler was goed voor maar liefst 34 punten. De ploeg van coach Paul Vervaeck staat met twaalf punten nog altijd ongeslagen bovenaan in de Dutch Basketball League. Naaste belager Zwolle heeft twee punten minder.