Politie grijpt in tijdens Marokkaanse feestvreugde

DEN HAAG - De politie is zaterdagavond even na 22.00 uur begonnen met het schoonvegen van het kruispunt Vaillantlaan/Hoefkade in Den Haag. Daarbij zijn meerdere arrestaties verricht.

De actie van de politie werd niet door iedereen gewaardeerd, want de politie werd tijd bestookt met stenen, blikjes cola en vuurwerk. Daarbij is ook de Mobiele Eenheid ingezet. Inmiddels is de situatie weer redelijk rustig.De politie en de Mobiele Eenheid is de hele avond al massaal aanwezig in de Schilderswijk. Bij de actie zijn ook politiehonden ingezet. Na het laatste fluitsignaal van de kwalificatiewedstrijd Ivoorkust-Marokko verzamelden zich in de Schilderswijk Marokkaanse voetbalfans om de 2-0 overwinning te vieren. Door de overwinning heeft het Marokkaanse voetbalelftal ich geplaatst voor het WK 2018 in Rusland.