Overval op café aan de Vaillantlaan in Den Haag

Foto: Politie Den Haag

DEN HAAG - Een café aan de Vaillantlaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. Een man dwong de eigenaar van het café met een steekwapen om geld af te geven.





Agenten troffen de verdachte niet meer aan. De politie is op zoek naar een lichtgetinte man van ongeveer 24 jaar oud. De verdachte is 1.75 meter lang en droeg een donkerkleurige jas met capuchon, een grijze sjaal voor zijn gezicht.



Nadat de man het geld had gekregen ging hij er via de achteruitgang vandoor. De man liep weg in de richting van de Brueghelstraat.