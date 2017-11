18-jarige automobilist moet na vier maanden zijn rijbewijs inleveren na meerdere misdrijven

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 18-jarige Alphenaar moest zijn rijbewijs inleveren na een reeks verkeersmisdrijven. De jonge bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs. De jongen had pas vier maanden een rijbewijs. Dat meldt de politie.

De politie ontving vrijdag op zaterdag een melding dat een dronken automobilist tegen een andere auto was gereden op de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn. Vervolgens zou de bestuurder ervandoor zijn gegaan.Agenten troffen inderdaad een beschadigde auto aan, maar ook een gewonde vriend van de automobilist. De jongen wilde voorkomen dat zijn vriend weg zou rijden, maar hij deed dit toch waardoor hij klem kwam te zitten tussen de twee auto's.Een ander politieteam trof de auto met een lekke band en een beschadigde velg aan op de Archeonlaan, maar de bestuurder was inmiddels verdwenen. De jongen meldde zich uiteindelijk, na druk van zijn virenden, bij agenten op de Prins Hendrikstraat.Uit een alcohol- en drugstest bleek dat de 18-jarige jongen te veel alcohol had gedronken en dat hij cannabis had gebruikt. Daarop werd de jongen aangehouden. De jongen wordt verdacht van mishandeling van zijn vriend, rijden onder invloed van drugs en alcohol, het verlaten van een plaats van het ongeval en van het veroorzaken van gevaar op de openbare weg.De jonge automobilist is zeker zes maanden zijn rijbewijs kwijt. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.