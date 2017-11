A4 tijdelijk dicht bij Prins Clausplein na ongeluk

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De A4 is ter hoogte van het Prins Clausplein in de richting van Amsterdam een uur dicht geweest door een ongeluk. Volgens nieuwssite Regio15 wordt er één inzittende van de auto behandeld in een ambulance.





De weg was tot 9.30 uur helemaal dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de rechterrijstrook nog afgesloten.





Automobilisten kunnen vanaf de A4 de A12 rijden richting Utrecht en dan keren bij afrit Nootdorp (afrit 5).De weg was tot 9.30 uur helemaal dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Door een spoedreparatie aan de vangrail is de rechterrijstrook nog afgesloten.