Politie greep in bij Marokkaanse feestvreugde na mishandeling automobilisten

DEN HAAG - De politie greep zaterdagavond in tijdens het feestvieren in de Haagse Schilderswijk toen een groep van 100 Marokkaanse supporters enkele voertuigen op de Vaillantlaan liet stoppen en de inzittenden van een auto mishandelden. Er zijn twee mensen aangehouden. Dat meldt de politie.

Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van mishandeling.De jongen is gebeten door een politiehond. Later op de avond werd een 20-jarige man aangehouden omdat hij met stenen naar de politie had gegooid.Direct na het eindsignaal van de wedstrijd Ivoorkust-Marokko gingen honderden supporters de straat op om de kwalificatie voor het WK 2018 te vieren. De feestvreugde sloeg om nadat de politie ingreep tijdens de mishandeling. Agenten werden bekogeld en er werd vuurwerk afgestoken. Ook sneuvelde een ruit van een politieauto. Door de inzet van de mobiele eenheid keerde de rust later op de avond terug.