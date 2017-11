Vermoorde Iraniër in Den Haag begraven

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De leider van een Arabisch Iraanse afscheidingsbeweging, Ahmad Mola Nissi, die afgelopen woensdag werd doodgeschoten in de Haagse Jan van Riebeekstraat wordt zondagmiddag begraven. In de As Soennah Moskee is een uitvaartdienst gehouden. Rond de 100 tot 150 mensen zijn aanwezig bij de dienst.