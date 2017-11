Weekoverzicht: Voedselbank gedupeerd na inbraak en moord in Den Haag

Foto: Mark Kool

REGIO - We kijken nog een keer terug op de week. Bij een inbraak in de voedselbank van de Krimpenerwaard wordt grote schade aangericht. Een Iraniër werd in Den Haag doodgeschoten. Het Iraanse regime zou achter de moord zitten. En Marokko plaatst zich voor het WK 2018 en de supporters vieren feest.