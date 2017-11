Tientallen spiegels van auto's vernield in Monster

MONSTER - In Monster zijn in de nacht van zaterdag op zondag van tientallen auto's de spiegels vernield. Sommige spiegels zijn bijna helemaal vernield, anderen zijn omgebogen.

De auto's stonden geparkeerd in de Wilhelminastraat, Hortensiastraat, Acaciastraat, Larixlaan en Goudenregenstraat in Monster. De politie onderzoekt de zaak.Het is niet de eerste keer dat er spiegels van auto's zijn vernield in Monster. In juni was het ook al raak , toen werden van zeker zes auto's de spiegels vernield in de omgeving van de Hazelaarstraat.