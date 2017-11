23-jarige Haagse schopt agent in gezicht met blokhak

DEN HAAG - Een 23-jarige vrouw uit Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag een agent in zijn gezicht geschopt. De vrouw werd eerder op de avond al door vrienden van de straat geraapt in Rotterdam. Ze was dronken en kon niet meer overeind blijven, maar nog wel flink uithalen. De vrouw trapte de agent met haar blokhak op zijn linkeroog, toen hij haar wilde aanhouden voor openbaar dronkenschap.





De agenten maakten bij kennismaking een afspraak met de vrienden van de vrouw. Zij zouden haar veilig thuis brengen. De Haagse was het er niet mee eens en werd steeds agressiever. Toen de agenten besloten om haar mee te nemen naar het bureau maakte ze de karatetrap tegen het gezicht van de agent.De politieman kreeg de blokhak vol in zijn gezicht en kon enige tijd niet goed meer zien. De agent heeft volgens de politie nog veel pijn. De Haagse werd uiteindelijk meegenomen voor zware mishandeling.